Altay’ı yenerek uzun bir sürenin ardından ilk galibiyetini geçen hafta alan Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, bugünkü zorlu Sivasspor maçı öncesi oyuncularıyla durum değerlendirmesi yaptı.

Siyah-beyazlı teknik adamın, bugün de galibiyetle dönülmesi halinde üç puandan daha fazlasını kazanacaklarını söylediği öğrenildi.

Sivasspor’un Gradel gibi önemli bir eksiği olduğunu hatırlatan Karaveli’nin, rakibin bireysel anlamda iyi oyuncularının bulunmasının yanında, takım olarak da iyi mücadele ettiğini söylediği öğrenildi.

Siyah-beyazlı teknik adamın, “Zor bir deplasman olduğunu elbette biliyoruz. Ama biz Beşiktaş olarak zorlukların üstesinden gelen bir kulübüz. Bugün de kazanarak galibiyet serisi elde etmeliyiz. Üç puan bizi çok daha farklı bir havaya sokacak” ifadelerini kullandığı ortaya çıktı. Beşiktaş Yönetimi de, Sivasspor maçı öncesinde takıma destek verdi.









Maaşlar konusunda geçmişe göre daha istikrarlı bir tablo çizen siyah-beyazlı yönetimin, galibiyet serisi yakalanması halinde özel bir prim paketi hazırlamayı düşündüğü öğrenildi.

Necip mi, Atiba mı?

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, Pjanic, Rıdvan, Oğuzhan ve Larin’in yokluğu nedeniyle neredeyse Altay maçına yakın bir on biri sahaya sürecek. Siyah-beyazlı teknik adam, orta sahada Souza’nın yanında Necip veya Atiba ikilisinden hangisini tercih edeceğini maç gününe bıraktı. Sol kanatta Kenan’a sıcak bakan Karaveli’nin, Güven’i ise hamle oyuncuları arasında değerlendirebileceği öğrenildi. Alex’in yine forvet arkasında oynaması beklenirken, Batshuayi’nin ise son vuruşlar konusunda ekstra çalışmalar yaptığı bildirildi.

Çalımbay’ın şansı tutmuyor

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay’ın Beşiktaş karşısında şansı tutmuyor.

Çalımbay, siyah-beyazlı ekibe karşı kariyerinde 11 farklı takımla çıktığı 38 maçta sadece 7 galibiyet alabildi. Rıza Hoca; Göztepe, Denizli, MKE Ankaragücü, Eskişehirspor, Çaykur Rizespor, Mersin İdman Yurdu, Kasımpaşa, Antalyaspor, Trabzonspor , Konyaspor ve Sivasspor ile Beşiktaş’a rakip olduğu bu karşılaşmaların 21’inde yenildi, 10 maç ise beraberlikle sona erdi. (Milliyet)







