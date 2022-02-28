Son dakika Beşiktaş haberi! Önder Karaveli varsa kaybetmek yok

Spor Toto Süper Lig’de önceki akşam Sivasspor deplasmanından 3-2’lik zaferle ayrılan Siyah-Beyazlılar’da Önder Karaveli etkisi yaşanıyor. Siyah-Beyazlı takım, Karaveli’nin teknik direktörlüğünde son 8 maçta yenilgi yaşamadı, söz konusu dönemde dörder galibiyet ve beraberlikle 16 puan topladı. Süper Lig’in 19. haftasında İttifak Holding Konyaspor’a 1-0 yenilen Beşiktaş , sonraki 8 maçta Gaziantep FK, VavaCars Fatih Karagümrük ve Altay’ı 1-0’lık skorlarla mağlup ederken, Demir Grup Sivasspor’a da 3-2 üstünlük sağladı. Kartal, aynı dönemde Çaykur Rizespor (2-2), Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (1-1), Fraport TAV Antalyaspor (0-0) ve Adana Demirspor (1-1) maçlarını berabere tamamladı.

En uzun yenilmezlik serisi

Siyah-Beyazlı takım, bu sezon en uzun yenilmezlik serisini de Önder Karaveli yönetiminde yakaladı. Kasımpaşa maçının ardından istifa eden eski teknik direktörü Sergen Yalçın yönetiminde ilk 6 karşılaşmasında rakiplerine mağlup olmayan Beşiktaş, sonraki 9 müsabakada ise 2 galibiyet, bir beraberlik alırken, rakiplerine 6 kez yenildi. Beşiktaş, Önder Karaveli yönetiminde deplasmanda da son 5 maçta mağlup olmadı. Bu sezon tarihinin en kötü deplasman performanslarından birini gösteren Siyah-Beyazlı ekip, Sergen Yalçın dönemindeki ilk iki dış saha maçında birer galibiyet ve beraberlikten sonra üst üste 4 kez mağlup oldu.

İç saha karnesi de iyi

Yalçın yönetiminde çıktığı son lig maçında Kasımpaşa ile deplasmanda berabere kalan Beşiktaş, Karaveli ile ilk iki dış saha mücadelesinde birer beraberlik ve yenilgiyle sahadan ayrıldı. Siyah-Beyazlı ekip, Karaveli yönetiminde son 5 dış saha maçında ise rakiplerine mağlup olmadı ve 2 galibiyet, 3 beraberlikle 9 puan çıkardı. Beşiktaş, Karaveli yönetiminde iç saha performansını da düzeltmeye başladı. Sergen Yalçın döneminde evinde üst üste Trabzonspor ’a 2-1 ve GZT Giresunspor’a 4-0 mağlup olan takım, son 5 iç saha maçında 4 galibiyet ve bir beraberlik aldı. Sahasındaki son 5 maçta Fraport TAV Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş; Yukatel Kayserispor’u 4-2, Göztepe’yi 2-1, Gaziantep FK ve Altay’ı 1-0’lık skorlarla yendi.