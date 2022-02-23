Sakatlıklar nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Beşiktaş ’ta zorlu Sivasspor maçı öncesi yıldız oyuncu Miralem Pijanic’ten kötü Haber geldi... Altay maçı öncesinde antrenmanda sakatlanan ve alt baldır arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edilen Pjanic’in Sivas karşılaşmasında oynaması umut ediliyordu ancak Boşnak futbolcunun ağları artınca planlar suya düştü. Ağrıları artan yıldız oyuncunun sahalara dönüş tarihi için kesin bir şey söylenemese de sürecin 2 veya 3 hafta sürebileceği kaydedildi.

Bu sezon 22 maça çıkabildi

Sezon başında Barcelona’dan kiralanan Pijanic değişik dönemlerde sakatlıklar veya hastalık nedeniyle beş kez takımdan ayrıl kaldı. Boşnak futbolcu bu beş dönemde toplam 10 maç kaçırırken Sivasspor karşılaşmasıyla birlikte bu rakam 11’e çıkacak. Sağlık ekibi bu sezon 22 maça çıkabilen Pjanic’i 7 Mart’taki Başakşehir karşılaşmasına yetiştirmeye çalışacak. Pijanic’le birlikte Cyle Larin ve Rıdvan Yılmaz’ın durumları da belirsiz. Sakatlıkları süren iki futbolcu dün özel antrenman yaptı ancak ikilinin Sivasspor karşısında oynayıp oynamayacakları da belli değil.

N’Koudou nihayet döndü

Ümraniye’de kötü haberlerin yanında iyi haberler de vardı... Dün takıma katılan Valentin Rosier’in, Sivas maçında takımdaki yerini alacağı öğrenildi. Bu oyuncunun yokluğunda sağ bak oynatılan Kerem ise kulübeye çekilecek. Uzun süredir sakat olan ve tedavisini Fransa’da sürdüren Georges Kevin N’Koudou ise İstanbul’a gelip siyah beyazlı teknik heyet yönetiminde çalışmalara başladı. Fransız futbolcunun Sivasspor ve Başakşehir karşılaşmalarında forma giymesi beklenmiyor. Teknik heyette tüm planları N’Koudou’yu Galatasaray derbisine yetiştirmek. (Hürriyet)