Son dakika Beşiktaş haberi! Miralem Pjanic'ten kötü haber!
Beşiktaş’ın yıldız ismi Miralem Pjanic, sağ arka baldırındaki sakatlık sebebiyle takımının önceki akşam Altay’la oynadığı maçta görev yapamamıştı. Tedavisi süren Boşnak süper starın, cumartesi günü Sivasspor’la deplasmanda oynanacak kritik mücadeleye de yetişmesi zor gözüküyor.
Beşiktaş ’ın yıldız ismi Miralem Pjanic, sağ arka baldırındaki sakatlık sebebiyle takımının önceki akşam Altay’la oynadığı maçta görev yapamamıştı.
Tedavisi süren Boşnak süper starın, cumartesi günü Sivasspor ’la deplasmanda oynanacak kritik mücadeleye de yetişmesi zor gözüküyor.
31 yaşındaki oyuncunun en iyi ihtimalle 7 Mart’ta oynanacak Başakşehir maçında takıma dönebileceği kaydedildi.