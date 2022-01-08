Son dakika Beşiktaş haberi! Luuk De Jong için görüşmeler başladı...

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcayan Siyah-Beyazlılar, bütçe oluşturmak için düğmeye bastı. Bu doğrultuda ilk olarak kadro dışı konumda bulunan; Adem Ljajic, Fabrice N’Sakala, Jeremain Lens ve Douglas’la yollarını ayırmak için futbolcular ve temsilcileriyle yoğun müzakereler içinde bulunan yönetim, ek olarak mevcut kadrodan 2 ismin de gönderilmesine yeşil ışık yaktı. Kadro dışı konumda bulunan 4 futbolcuya bonservislerini verip ikinci yarıdaki alacaklarından vazgeçmelerini isteyen yönetim, böylelikle 4.5 milyon Euro’luk bütçe açmak isterken, bu listeye Domagoj Vida ile Cyle Larin de dahil edilebilir.

Bonservis bedelleri de eklenecek

Kulüple sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan 2 oyuncuyla yeni kontrat görüşmelerinden olumlu sonuç alamayan idereciler, bu 2 isme devre arasında teklif gelirse yolları ayıracak. Vida ve Larin’in ikinci yarıdaki maaş maliyeti 2.5 milyon Euro seviyesinde. Kartal, 4 kadro dışı ve bu 2’liyi gönderebilirse maaş bütçesinde 7.5 milyon Euro’luk yer açacak. Ek olarak gelmesi muhtemel bonservis bedelleri de transfer bütçesine eklenecek.

En büyük rakip Fenerbahçe

Teknik ekibin talebi doğrultusunda savunma ve hücum hattına yeni takviyeler yapmayı planlayan yönetim, bütçede yer açabilirse kadrosuna katacağı 2 ismi belirledi. Kartal, savunma bölgesi için Konyaspor formasıyla sezonun ilk yarısına damgasını vuran Abdülkerim Bardakçı’yı listesinin başına yazdı. Yönetim, golcü konusunda da Sevilla’dan Barcelona’ya kiralık olarak giden Luuk de Jong’da ısrarcı... Katalan devinin devre arasında ayrılık kararı aldığı Hollandalı futbolcu için Beşiktaş , Fenerbahçe’yle yarışıyor.