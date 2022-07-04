Son dakika Beşiktaş haberi! Kevin N’Koudou ile yollar ayrılıyor

Ukrayna ekibi Shakhtar’da yaptığı büyük çıkışla adını tüm Avrupa’ya duyuran Alex Teixeira, 2016 yılında 50 milyon Euro karşılığında Çin Ligi ekibi Jiangsu FC’ye transfer olmuştu. Uzak Doğu temsilcisindeki sözleşmesinin bitmesinin ardından yoğun temas trafiği sonrası sezon başında Beşiktaş ’a transfer olan 32 yaşındaki 10 numara, beklentileri karşılayamadı. Kara Kartal’da 31 maça çıkıp 4 gol ve 1 asistlik performans ortaya koyabilen Alex, yaşadığı sakatlıklar ve kovid sürecine ek olarak takımın da istikrar sorunu yaşaması sebebiyle gözden düştü. Önceki gün avukatıyla kulübe gelen Alex, 1 yıllık sözleşmesine rağmen kontratını bedelsiz olarak feshetmeyi kabul etti.

Menaceri aracılığıyla...

Beşiktaş formasıyla geçen sezon peş peşe yaşadığı sakatlıkların ardından gözden düşen Kevin N’Koudou’yla da yeni sezonda devam edilmesi planlanmıyor. Bu durum, kendisine menaceri aracılığıyla iletilen Kamerunlu kanat oyuncusunun takım bakmaya başladığı öğrenildi. 27 yaşındaki futbolcuyla da bonservisine karşılık yolların ayrılması bekleniyor.

Orhan Yıldırım