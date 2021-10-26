Dünkü Galatasaray derbisinde takımına galibiyeti getiren Cyle Larin'de sıcak gelişme yaşanıyor. Kartal'ın sezon başında sözleşmesini uzatmak istediği 26 yaşındaki forvet, takımda kalacağını sinyalini dün oynanan maçın ardından verdi. Larin, yayıncı kuruluş muhabirinin yeni sözleşme ile ilgili sorusuna "Burada oynamak istiyorum" diyerek karşılık verince akıllara yeni sözleşme ile ilgili gelişmelerin olduğu geldi.

Atiba'nın tavsiyesiyle gelmişti

Beşiktaş 'a 2017-18 sezonunun devre arasında Atiba Hutchinson'ın tavsiyesi üzerine MLS ekiplerinden Orlando City'den gelen Cyle Larin, o sezon çıktığı 4 maçta 4 gol kaydetmiş ancak Şenol Güneş tarafından çok tercih edilmemişti. Sonraki sezon da tecrübeli teknik adam tarafından yedek soyundurulan Kanadalı futbolcu, 2018-19 sezonunda tüm kulvarlarda çıktığı 22 maçta 4 gol atıp 2 de asist yapmıştı.

Belçika'ya kiralandı

2019-2020 sezonunda Abdullah Avcı döneminde takımda düşünülmeyen Kanadalı daha çok süre alması adına Belçika ekiplerinden Zulte Waregem'e kiralandı. Larin burada çıktığı 33 maçta 9 gol atıp 11 asistle dikkatleri üzerinde topladı. Bir sezonluk maceranın ardından Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'a döndü.

Sergen Yalçın'la bambaşka bir Larin

Siyah beyazlıların efsane isimlerinden birisi olan Sergen Yalçın, 2019-2020 sezonunun devre arasında takımın başına getirildi. 2020-2021 sezonunda ise Larin'i takımda tutan Yalçın, ona kanat forvet olarak görev vererek oyuncusunu adeta yeniden diriltti. Öyle ki bu mevkii onun kariyerinde önemli bir adım atmasına neden oldu ve geçen sezon şampiyon olan Beşiktaş'ta Larin siyah beyazlı forma ile çıktığı 45 maçta 23 gol 6 asistlik performansla oynayarak takımının şampiyonluğuna büyük katkı yaptı.

Sözleşmesi sona eriyor

Bu sezon da Sergen hocanın kanattaki 1 numaralı tercihi Larin oldu. Kanadalı forvet çıktığı 9 karşılaşmada 4 gol atıp 1 de asist yaptı. Beşiktaş'a 1 milyon 850 bin euro bedelle gelen 26 yaşındaki forvetin piyasa değeri siyah beyazlı takımda 11.5 milyon euro oldu. Ancak yönetim, Larin ile gerçekleştirdiği yeni sözleşme görüşmesinden henüz bir sonuç çıkaramadı.

"Burada oynamayı seviyorum"

Dün oynanan Galatasaray derbisinde takımına galibiyeti getiren 2 golü kaydeden Larin, maç sonunda yayıncı kuruluşa sözleşmesi ile ilgili açıklama yaptı. Larin sözleşmesi ile ilgili gelen soru üzerine "Beşiktaş'ı seviyorum, burada oynamayı, şehri seviyorum. Şu anda düşündüğüm tek şey bu sezon. Sezona odaklandım. Sezon sonuna kadar böyle devam edecek. Umarım Beşiktaş'ta kalırım. Ben burayı seviyorum." ifadelerini kullanarak yeni sözleşme imzalamaya sıcak baktığını gösterdi.

Ahmet Nur Çebi açıklamıştı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Cyle Larin'in yeni sözleşmesi ile ilgili açıklamalar yapmıştı. Siyah beyazlı kulübün başkanı sözleşme uzatmak için Kanadalı oyuncu ile görüştüklerini ifade etmiş ve "Bizim verdiğimiz ücreti kabul ettiği takdirde el ele kol kola devam edeceğiz. Olmazsa yolu açık olsun. Dorukhan örneğindeki gibi" ifadelerini kullanarak Larin yüksek ücret istediğini belirtmişti.

Premier Lig'den talip var

Yaz transfer döneminde Larin'e Premier Lig'den West Bromwich'in de talip olduğu ifade edilmişti. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Larin'in dünkü yaptığı açıklamalarda yeni sözleşmenin yolda olduğunu gösteriyor. Siyah beyazlı yönetim, Larin'in sözleşmesini uzatarak iyi bir bonservis bedeline satmayı planlıyor.

Onur Erdem Bayramiç / fanatik.com.tr