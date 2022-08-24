Süper Lig 'de son olarak Fatih Karagümrük'ü farklı yenen Beşiktaş 'ta moraller yerinde. Siyah-beyazlılarda transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Kara Kartal'da gündemdeki isim İsveçli stoper Isak Hien. Beşiktaş'ın 4 yıllık anlaşmaya vardığı iddia edilen genç stoperin transferi resmileşirse siyah-beyazlılarda ayrılık yaşanabilir.

Kartal, Isak Hien transferinden sonra Welinton Souza veya Francisco Montero ile yollarını ayırmanın hesaplarını yapıyor. Transferde mali disiplin içinde hareket etmek isteyen siyah-beyazlılar, Welinton’u bonservisiyle birikte Montero’yu ise kiralık olarak göndermeyi planlıyor. Welinton’un El İttifak’a gitmeye sıcak baktığı, Montero’nun da tekliflere göre hareket edeceği aktarıldı. (Skorer)



