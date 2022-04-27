Kartal'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Miralem Pjanic, Michy Batshuayi ve Alex Teixeira hayal kırıklığı yarattı. Bu üç ismin Beşiktaş 'a bir sezonluk net maliyeti 9 milyon Euro olurken, ortaya koydukları performans bu rakamın karşılığını veremedi. Kartal'ın Vincent Aboubakar sonrası büyük beklentilerle takıma kazandırılan ismi Michy Batshuayi selefini mumla arattı.

BOŞNAK ORTA SAHA KAYIPLARDA

Chelsea'den 150 bin Euro kiralama ücreti ve 3 milyon 150 bin Euro yıllık ücretle kiralanan 28 yaşındaki futbolcu, her ne kadar 14 gol-5 asistle oynasa da attıklarından çok kaçırdıklarıyla gündemi meşgul etti. Barcelona'dan dünyaca ünlü yıldız statüsüyle İstanbul'a ayak basan Miralem Pjanic de hastalık ve sakatlıklar derken, sadece 26 maçta 1867 dakika forma giyebildi. Boşnak yıldız öyle bir düşüş yaşadı ki, Beşiktaş'ta 11 oyuncusu olarak düşünülmeyecek konuma geldi.

SAMBACI'NIN SORUNU KONDİSYON

Sezon başına 2.3 milyon Euro kazanan, ayrıca 450 bin Euro imza parası alan Alex Teixeira ise yeteri kadar şans bulmasına rağmen fizikkondisyon açısından kendisini hiçbir zaman toparlayamadı. Bir yıl daha sözleşmesi olan Brezilyalı futbolcu ile ilgili tek teselli ise sezon sonu takımdan ayrılmayı kabul etmesi oldu. (Sabah)