Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final turunda bu akşam Kayserispor’u ağırlayacak olan Siyah-Beyazlılar’da bu karşılaşma öncesinde eksik isimlerin bir bir takıma dönmesi teknik ekibi memnun ediyor. Hafta başından itibaren yapılan takım çalışmalarında yer alan; Cyle Larin ve Rıdvan Yılmaz, bu akşam Vodafone Park’ta forma giyebilecek. İki futbolcunun oyuna sonradan dahil olması bekleniyor. Bu iki isme ek olarak sakatlıkları geçmesine rağmen idman eksikleri süren; Kevin N’Koudou, Mert ve Pjanic, Kayserispor maçında forma giyemeyecek. Josef de obu akşam yok.









Siyah-Beyazlılar geri sayımda

Kara Kartal, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali’nde Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün akşam saatlerinde yaptığı idmanla tamamladı. Basına kapalı idman, 1.5 saat sürdü. Teknik direktör Önder Karaveli yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. 5’e 2 çalışması ile taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. İdman, tam sahada taktik maçıyla sona erdi. Ardından takım kampa girip maç saatini beklemeye başladı.