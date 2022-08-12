Son dakika Beşiktaş haberi! Kartal Nadiem Amiri için bastırıyor

Josef’in sakatlığı sonrası Emirhan İlkhan’ı da Torino’ya satan Beşiktaş ’ta, öncelikli ihtiyaç orta saha. Merkeze 2 takviye birden yapmayı planlayan Siyah-Beyazlılar, Nadiem Amiri’yi çok istiyor. Teknik direktör Valerien Ismael’in onay verdiği 25 yaşındaki Alman yıldız konusunda kulübüyle resmi boyutta temaslar başladı.

2 milyon Euro maaş

Bayer Leverkusen’e kiralama teklifini gönderen Beşiktaş, sözleşmeye opsiyon maddesi de koydurmak amacında. Amiri’nin 2 milyon Euro seviyesindeki maaşının tamamını karşılamaya hazır olduklarını Bundesliga ekibine ileten Siyah-Beyazlılar, 500 bin Euro da bonus önerdi. Artık Leverkusen’in vereceği cevap bekleniyor.









5 kez Milli oldu

Oyuncu cephesinde ise her şey olumlu ilerliyor. Beşiktaş’ta forma giymeye sıcak bakan Amiri, kulüpler arasında yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Geneo’da geçiren Amiri’nin kulübüyle 2 yıl kontratı bulunuyor. Orta sahada çift yönlü oynayabilen 25 yaşındaki yıldız, 5 kez Almanya Milli Takımı’nın formasını terletti.

Amiri, geride bıraktığımız sezon 32 resmi maça çıkarken, 2 gol, 4 asistlik skor katkısı gösterdi.

Fassnacht ile temaslar sürüyor

Başkan Ahmet Nur Çebi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Christian Fassnacht’ın orta saha için adaylardan biri olduğunu söylemişti. Yo ung Boys forması giyen İsviçreli futbolcu uzun süredir gündemde. Ancak kulübü bonservis talebinde indirime gitmiyor. Pazarlıklara devam eden Siyah-Beyazlı yönetim, önceliği Amiri’yi vermiş durumda. 28 yaşındaki yıldız isim İsviçre Milli Takımı’nda 15 maça çıkarken, bu sezon çıktığı 4 maçta 2 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.

Orhan Yıldırım