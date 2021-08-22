Beşiktaş 'ın stoper transferi için şartlarını zorladığı ancak Sassuolo'nun kadroda tutacağını belirttiği Kaan Ayhan, yarın kulüp yetkilileri ile görüşerek ayrılığına izin verilmesini isteyecek. İtalyan ekibi Sassuolo'nun Hellas Verona ile karşılaştığı maçta yedek oturan milli futbolcunun bu durumdan rahatsız olduğu, Ferrari ile Chiriches'in arkasında beklemek istemediği belirtildi.

26 yaşındaki savunmacının kulüp yetkilileriyle yapacağı görüşmede önünün açılmasını talep edeceği kaydedildi. Siyahbeyazlı ekip Kaan'ı satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Sassuolo'nun anlaşmaya yanaşması halinde Beşiktaş, milli stoperi, 1 yıllığına kiralayacak sezon sonu ise maddeyi devreye sokarak artı 3 yıl daha sözleşme yapacak.

Sabah







