Teknik direktör Valerien Ismael’in raporu doğrultusunda; Romain Saiss, Cenk Tosun, Jackson Muleka, Emrecan Uzunhan, Wout Weghorst ve Arthur Masuaku transferlerini yapan Kara Kartal’da, geçen sezon anlaşılan Gedson Fernandes de takıma katılmıştı. Yapılan birçok hamleye rağmen Beşiktaş , transferde vites küçültmüyor! Fransız teknik adam ve sportif direktör Ceyhun Kazancı’nın birlikte yaptığı çalışmalar sürerken kulübe, Juan Mata önerisi gelmişti.

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United’daki macerası sona eren ve boşa çıkan 34 yaşındaki futbolcunun menacerler aracılığıyla teklif edilmesi sonrasında konuyu Valerien Ismael’e ileten yönetim, Fransız teknik adamdan olumlu geri dönüş aldı. İdareciler, yeni haftada Mata’nın menaceriyle masaya oturup pazarlıklara başlayacak. Eğer Mata, opsiyonlu bir kontrat ve yüksek olmayan bir maaşı kabul ederse anlaşma sağlanacak.

Koray Günter’e ret

Bayer Leverkusen’den Nadiem Amiri için girişimlerini sürdüren yönetim, Alman kulübünü ikna turlarını sürdürüyor. Alman orta saha oyuncusunu kiralama konusunda yoğun çalışmada bulunan idareciler, 25 yaşındaki oyuncuyu da menaceri aracılığıyla ikna etmeye çalışıyor. Stoper transferinde Hellas Verona’dan Koray Günter’i hedefleri arasına ekleyen Kartal, oyuncudan 1 milyon 750 bin Euro’dan 4 senelik anlaşma, kulübü Hellas Verona’dan da 3 milyon Euro’luk bonservis talebi aldı.

Yönetim, bu şartlarla transferi gerçekleştiremeyeceğini oyuncu ve kulübüne iletti. Öte yandan İsviçre ekibi Young Boys’tan Christian Fassnacht için de temaslarını sürdüren yönetimin, uzun süredir listesinde bulunan 28 yaşındaki kanat oyuncusunun transferini yeni haftada bitirmeyi planladığı belirtildi.