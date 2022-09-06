Eryaman Stadı’nda Ankaragücü- Beşiktaş maçından sonra yaşanan olaylar haftaya damgasını vururken, başkent ekibi bugün Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilecek.

Sarı-lacivertli kulüp ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalacak. İki takım seyircisi arasında geçmişe dayanan husumet önceki akşam oynanan maçın önüne geçti. Futbol Federasyonu bu detayı da dikkate alarak söz konusu müsabakaya alışılmışın dışında dört temsilci atadı. TFF, Mehmet Tunçak, Selim Arıcı, Alpen Sami Çayır ve Mehmet Kerem Güven’i görevlendirdi.

AĞIR MADDİ YAPTIRIM

90 dakika boyunca ve sonunda çıkan olayları detaylarıyla rapor eden temsilcilerin yazdıkları doğrultusunda Ankaragücü, bugün PFDK’ya gönderilecek. Edinilen bilgiye göre sarı-lacivertli kulübe kapatma cezası verilmesi öngörülmezken, sahaya atılan tehlikeli maddeler ve küfürlü tezahürat nedeniyle eyleme karışan tribünlerin bloke edilmesi ile beraber ağır maddi yaptırım uygulanacağı bildirildi.

JOSEF ALT SINIRDAN CEZA ALACAK

Federasyon yetkilileri seyircisiz oynama veya saha kapatma cezasının düşük bir olasılık olduğunu ifade etti.Beşiktaş ise olaylara karışan ve kırmızı kart gören Josef de Souza’ya ceza verilmemesi için harekete geçti. Hukuk Müşavirliği’nin Brezilyalı oyuncuyu disipline sevk edeceği, ancak yaşananlar dikkate alınarak siyah-beyazlı futbolcuya alt sınırdan, yani en fazla bir maç yaptırım beklendiği kaydedildi.

6222 İŞLEYECEK

Bu arada Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, taraftarları tahrik ettiği ileri sürülen Beşiktaş’ın yedek oyuncusu Oğuzhan Akgün ve raporlara giren iki takıma mensup 4 ismin daha PFDK’ya gönderileceği aktarıldı. Sahayı karıştırıp emniyet güçleri tarafından gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan şahıs ile ilgili olarak da 6222 sayılı yasa gereği işlem başlatıldığı ve en az bir yıl statlara girmesinin yasaklanacağı vurgulandı.

BÜYÜKEKŞİ RAHATSIZ

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin ligin henüz 5. haftasında yaşanan ve büyük yankı uyandıran olaylardan rahatsızlık duyduğu öğrenildi. Büyükekşi’nin özellikle temsilci raporları konusunda hassas olduğu, televizyon görüntülerinin de disiplin incelemesi sürecinde dikkate alınmasını istediği kaydedildi. Bilindiği gibi geçen sezona kadar temsilci raporları önce yetkili birimlere gönderiliyor, ardından Hukuk Müşavirliği’ne havale ediliyordu. TFF başkanının talimatından sonra sözkonusu raporlar artık 4 saat içinde doğrudan Hukuk Müşavirliğine on-line olarak iletiliyor.

EMSALLERLE İTİRAZ

Siyah-beyazlı kulüp resmi internet sitesi üzerinden geçmiş dönemlerde futbol dünyasında iptal edilen kırmızı kartları anımsattı. ‘Josef’e kart yanlış hesap’ başlıklı açıklamada, 21 Aralık 2011’de Hollanda’da Ajax-AZ maçında AZ kalecisi Esteban’ın, 20 Ekim 2007’de Trabzonspor -Beşiktaş maçında Beşiktaş kalecisi Rüştü Reçber’in ve 23 Aralık 2020’de Başakşehir- Fenerbahçe maçında Başakşehir’li Rafael’in iptal edilen kartları emsal olarak paylaşıldı. (Skorer)