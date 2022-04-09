Son dakika Beşiktaş haberi! Ismael fırtınası...

Valerien İsmael yönetiminde çıktığı ilk maçta Trabzonspor 'la deplasmanda berabere kalan Beşiktaş 'ta bugünkü Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi keyifler yerinde. Futbolcular, İsmael'in oyun stili ve antrenman sistemine çok çabuk uyum gösterdi. 1 saat süren çalışmalar çok yorucu geçse de Fransız hocanın "Eğlenceli idman" felsefesi oyuncuları fazlasıyla mutlu ediyor. Siyah-beyazlılar, antrenmanlarda su içme fırsatı bile bulamıyor ancak bundan hiç şikâyetçi değiller.

TAKIMA GÖRSEL EĞİTİM VERİLİYOR

İsmael'in iki yardımcı antrenörü sürekli oyuncularla birebir toplantılar gerçekleştiriyor. Ayrıca defans, orta saha ve hücum oyuncularıyla ayrı görüşmeler yapan Fransız çalıştırıcının ekibi; taktik tahtası ve resimler kullanarak takıma görsel olarak eğitim veriyor. Futbolcular doğru ve yanlışı anında öğretme metodu uygulayan teknik heyetin yaklaşımını çok kıymetli görüyor. Özellikle Josef, Ghezzal, Montero'nun hem yeni oyun kurgusu hem de aldıkları rollerden son derece memnun oldukları kaydedildi.

3-4-3 OTURUNCA BAŞARI GARANTİ

46 yaşındaki çalıştırıcı da 6 günlük antrenmanın ardından Trabzonspor maçında sergiledikleri oyun ve dizilişe sadık kalmaları sebebiyle talebelerinin performansından gayet mutlu. Fransız teknik adam, daha fazla tekrar yapmaları durumunda oyuncularının fark yaratacaklarından emin. Trabzonspor karşısında Josef, Welinton, Rıdvan, Rosier ve Ghezzal'ın performansını beğenen İsmael, istikrarlı bir 11 oluşturma niyetinde. 3-4-3 dizilişi zor olsa da düzenin oturması durumunda İsmael ve ekibi başarıyı yakalayacaklarına inanıyor.

GÜVEN GÖSTERİSİ

İsmael'in sinerjisi taraftara olumlu yansıdı. Siyah-beyazlı futbolseverlerin Fransız hoca ve takıma destek vermek için stadı doldurması bekleniyor

Beşiktaş'ın, Trabzonspor maçı öncesi Vodafone Park'ta yaptığı antrenmanda 10 bin taraftar yeni teknik direktör Valerien İsmael'le ilk kez buluşurken Aytemiz Alanyaspor maçının biletlerine de yoğun ilgi olduğu öğrenildi. Fransız hocanın, yarattığı sinerjiyi benimseyen ve desteğini sunmak isteyen siyah-beyazlı futbolseverler Josef de Souza'nın da "Stadyumu dolduralım" çağrısını cevapsız bırakmadı. Dün itibarıyla 30 bin bilet satıldı. Karşılaşma saatine kadar biletlerin tükenmesi ve Alanyaspor müsabakasının tamamen dolu tribünlere karşı oynanması bekleniyor. (Sabah)