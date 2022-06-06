Bu sezon 33 maça çıkan Güven Yalçın, 6 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Sözleşmesi sona eren 23 yaşındaki forvet ile Beşiktaş Yönetimi arasında yeni sözleşme için görüşmeler devam ediyor. 20 maçta oynaması halinde 1 milyon Euro ücret talep eden Güven, yıllık da 1.2 milyon Euro istedi. Fakat hâl böyle olunca görüşmeler çıkmaza girdi. Şimdi ise taraflar arasında yeni çözüm arayışları sürüyor. Eğer Güven, Beşiktaş'ın önerisini kabul etmezse yüksek ihtimalle gelecek sezon Siyah-Beyazlı formayı giymeyecek.