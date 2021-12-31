Son dakika Beşiktaş haberi! Golcü harekatı...

Beşiktaş ’ın çifte kupayla kapattığı sezonda Vincent Aboubakar ligde oynadığı 26 maçta fileleri 15 kez havalandırıp 5 de asist yaparak zaferlerde büyük pay sahibi olmuştu. Aboubakar sadece attığı gollerle değil sol kanatta görev alan Larin’in de 19 golle sezonu tamamlamasında katkısı olmuştu. Sezon başında sözleşme uzatmayan Kamerunlu golcünün yerine alınan Michy Batshuayi ise beklenen performansı gösteremedi.

Kısa sürede bitirilecek

Belçikalı golcünün 15 maçta sadece 6 gol atıp 4 asist yapması ve takımın geçen sezonun aynı dönemine göre 11 gol eksik atması yönetimi harekete geçirdi. İleri uçta Batshuayi ile rekabet edecek ve kaliteyi artıracak bir golcü arayışına başlandı. Bonservis bedeli ödemek istemeyen Siyah- Beyazlılar bu şarta uygun isimler üzerinde araştırmalarına başladı. Forvet transferinin kısa sürede bitirilip sezonun ikinci yarısına oyuncunun yetiştirilmesi planlanıyor.