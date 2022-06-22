Kara Kartal’ın ara transfer döneminde kadrosuna katıp harcama limitindeki doluluk sebebiyle sezonun ikinci yarısında Rizespor ’a kiralık olarak gönderdiği Gedson Fernandes, Karadeniz ekibindeki macerasını tamamladı. 11 maçta 3 gol ve 3 asistlik performans ortaya koyan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, lig bitimi gittiği ülkesi Portekiz’deki tatilini tamamladı. İstanbul’a gelen başarılı futbolcu, kendisine ev bakıyor. Geçen hafta Beşiktaş Kulübü’nün resmi iletişim kanallarından tanıtımının ilk bölümü yayınlanan yıldız futbolcunun bu hafta içinde Siyah-Beyazlı formalı tanıtımının da yapılması bekleniyor. Başarılı futbolcu, 27 Haziran’da başlayacak yeni sezon çalışmalarına ilk günden itibaren dahil olacak.

6 milyon Euro ödendi

Siyah-Beyazlılar, sezon içinde geleceği hakkında birçok spekülasyon ortaya atılan Gedson Fernandes için geçtiğimiz şubat ayında Kamuyu Aydınlatma Platformu’na şu bilgiyi göndermişti: “Profesyonel Futbolcu Gedson Carvalho Fernandes’in 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere transferi konusunda SL Benfica Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. SL Benfica Kulübü’ne 6.000.000 Av ro transfer bedeli ödenecektir. Oyuncu ile 1 Te mmuz 2022 tarihinden başlamak üzere dört yıl artı bir yıl opsiyonlu olacak şekilde anlaşmaya varılmıştır. Oyuncunun ileride başka bir kulübe kiralanması ya da satılması durumunda, elde edilecek gelir kulübümüz ve SL Benfica Kulübü arasında yüzde 50-50 olarak paylaşılacaktır.”