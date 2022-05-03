Son dakika Beşiktaş haberi! Gedson Fernandes heyecan yarattı

Brezilyalı futbolcu, Rizespor ’un önceki gün Göztepe ’yi 7-1 yendiği mücadelede 2 gol ve 1 asistle oynadı. Rizespor’da çıktığı 11 maçta 3 gol ve 3 asiste ulaşan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, sezonun sona ermesinin ardından tatil yapıp sonrasında Beşiktaş ’ın yeni sezon çalışmalarına katılacak. Rizespor, küme düşse de bireysel olarak sergilediği performansla alkış toplayan ve yıldızını parlatan Gedson, özellikle Göztepe karşısındaki performansıyla Siyah-Beyazlı taraftarları mest etti.