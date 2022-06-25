Son dakika Beşiktaş haberi! Forvet transferinde geri sayım...

Transferde ilk olarak Romain Saiss’i kadrosuna katan Beşiktaş , geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer edip Çaykur Rizespor ’a kiraladığı Gedson Fernandes’e de önceki gün itibarıyla formayı giydirmişti. Pazartesi günü sezon açılışını yapıp, 5 Temmuz’da kamp için Avusturya’ya gidecek Siyah-Beyazlılar, bu tarihe kadar birkaç transferi daha sonuçlandırmak amacında. Sportif direktör Ceyhun Kazancı yönetiminde yapılan görüşmelerde, özellikle hücum hattına yapılacak takviyelerde ciddi mesafe kaydedilmiş durumda. Santrfor için en başından bu yana Hollandalı golcü Wout Weghorst konusunda ısrarcı olan Kara Kartal, oyuncunun istediği Einracht Frankfurt ve Dortmund takımlarının başka santrfor almasıyla yeniden atağa geçti.

Yerli santrfor da Cenk Tosun da var

Hafta içinde Arnautovic ve Seferovic isimlerini de gündemine alan ve kulüplerine şartlarını soran Beşiktaş, Weghorst’un olma ihtimali yeniden belirince, ibreyi Hollandalı’ya çevirdi. Bu transfer için birkaç gün içinde yeni gelişmelerin olma ihtimali bir hayli yüksek görünüyor. Yerli santrfor içinse Cenk Tosun’a öncelik tanıyan Beşiktaş Yönetimi, Milli futbolcunun hem kendisi hem de babasıyla görüşmeleri sürdürüyor. Ayrıca alınan bilgilere göre bu transferin tamamlanmasında bazı pürüzler kaldı. Bu pürüzlerin çözülmesi halinde Cenk, Beşiktaş’a imzayı atacak.

Muleka veya Cabral!

Hücum hattına sol kanat ve kanat forvet olmak üzere iki oyuncu daha almayı isteyen Beşiktaş’ın hedefleri ise geçen sezonun ikinci devresini Kasımpaşa’da geçiren Jackson Muleka ve Sporting forması giyen Jovane Cabral. Muleka’nın kulübü Standart Liege ile görüşmeleri sürdüren Ceyhun Kazancı, bu transferi kiralık formülü ile bitirmeye çalışıyor. Sol kanat oynayan Jovane Cabral için de Sporting ile yapılan pazarlıklarda 3 milyon Euro’ya yaklaşan bir bonservis ücreti teklif eden Siyah-Beyazlılar, bu transferleri sonuçlandırarak kampa yetiştirmek istiyor.