Son dakika Beşiktaş haberi! Fenerbahçe derbisi öncesi yoğun mesai

Kartal’da tüm gözler şimdiden Fenerbahçe derbisine çevrildi. Siyah-beyazlı takım, Süper Lig ’e verilen milli aradan sonra 2 Ekim Pazar günü Vodafone Park’ta oynanacak dev maçtan mutlaka galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Medipol Başakşehir yenilgisinin ardından iki kez öne geçtiği maçta İstanbulspor’la berabere kalmaktan kurtulamayan siyah-beyazlı takımda, Teknik Direktör Valerien Ismael ve yöneticilerin, Fenerbahçe derbisini kötü gidişatı noktalamak için büyük bir fırsat olarak gördükleri aktarıldı. Eleştiri oklarının odağındaki teknik patron Ismael’in, yardımcılarıyla birlikte Başakşehir ve İstanbulspor maçlarının detaylı analizlerini yaptıkları ifade edildi.

ÇEBİ VE YÖNETİCİLERDEN TAKIMA MORAL DESTEĞİ

Fransız teknik adam bugünden itibaren oyuncularıyla teorik toplantılar gerçekleştirecek. Ismael son 2 maçta yapılan hataları anlatarak, isteklerini tek tek anlatacak. Başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler de Fenerbahçe derbisi öncesinde takıma moral desteği verecek. Çebi ve yöneticilerin sık sık tesisleri ziyaret ederek, teknik heyet, oyunculara “arkanızdayız” mesajı verecekleri kaydedildi. (Skorer)