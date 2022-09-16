Beşiktaş ’ta kaleci Ersin Destanoğlu ile sözleşme yenileme görüşmelerine hız verildi. Mukavelesi sezon sonu bitecek olan milli file bekçisinin, Teknik Direktör Valerien Ismael tarafından Ankaragücü ve Medipol Başakşehir maçlarında beklenmedik biçimde kulübeye çekilmesi tartışmalara yol açmıştı. Siyah-beyazlı yönetimin, yıllık garanti ücreti takımdaki genel ortalamanın çok altında olan ve bunun sıkıntısını yaşayan Ersin’in sözleşmesini kısa süre içinde uzatmaya kararlı olduğu aktarıldı.

Beşiktaşlı idarecilerin, 21 yaşındaki kaleciye 4+1 yıllık yeni kontrat imzalatmanın hesaplarını yaptığı vurgulandı. 2027’ye kadar uzatılması planlanan yeni sözleşmeyle birlikte Ersin’in yıllık garanti ücretine çok ciddi bir zam yapılacağı kaydedildi.





Avrupa’da oynama isteği devam eden Ersin Destanoğlu’nun yeni sözleşmesinde özel bir çıkış maddesinin yer alacağı da ifade edildi. Ersin’in de kabul etmesi halinde serbest kalma maddesinde yer alacak miktarın 8-10 milyon euro düzeyinde olacağı savunuldu.

Bu arada Ersin Destanoğlu, İstanbulspor maçıyla birlikte büyük olasılıkla kaleye geri dönecek. Teknik Direktör Valerien Ismael, 18 yaşındaki Emre Bilgin’i yedeğe çekerek, antrenmanlarda iyi bir görüntü çizen başarılı file bekçisini ilk 11’de sahaya sürecek. (Skorer)



