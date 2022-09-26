Beşiktaş 'ta 2 lig maçında oynatılmayan ve ardından görev aldığı İstanbulspor maçında yediği hatalı gol nedeniyle puan kaybının faturası kendisine kesilen kaleci Ersin Destanoğlu'na Başkan Ahmet Nur Çebi'den mesaj gitti.

Başkan Çebi'nin Ersin'den sözleşme şartlarını düşünmemesini ve sadece derbi maça konsantre olmasını istediği öğrenildi. Bu arada gelen bilgilere göre Beşiktaş yönetimi derbi sonrasında Ersin ile masaya oturacak 3 yıllık sözleşmenin şartları yeniden masaya yatırılacak.

Beşiktaş yönetimi ile Ersin'in anlaşmaya eskisine nazaran çok daha yakın olduğu ve bazı pürüzlerin giderildiği de gelen haberler arasında. (Takvim)



