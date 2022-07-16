Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş Yönetimi, forvet sonrasında savunmaya da takviye yapmak istiyor. Bu doğrultuda stoper için iki isim belirleyen Siyah-Beyazılar, uzun bir süredir girişimlerini sürdürüyor. Kara Kartal, İstanbulspor’dan Emrecan Uzunhan ile Çaykur Rizespor ’dan Emirhan Topçu için son aşamaya geldi. Sportif direktör Ceyhun Kazancı, "İki futbolcuyu da aynı anda bitirmek istiyoruz. Hocamız onayladı. İki oyuncuyu yatırım amaçlı transfer etmeyi planlıyoruz. Rakamsal konular bitti" diye konuştu.

İspanya kampına yetiştirilecekler

Yaşanan gelişmeler sonrasında 21 yaşındaki Emrecan’ın 2 milyn Euro civarında bir bedel ile İstanbulspor’dan transfer edilmesi hedefleniyor. Rize’de forma giyen ve yine 21 yaşında olan Emirhan için de 900 bin Euro gibi bir ücret ödenmesi planlanıyor. Kara Kartal, iki oyuncuyu da 20 Temmuz’da başlayacak olan İspanya kampına yetiştirmek istiyor.

Orhan Yıldırım