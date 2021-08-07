Beşiktaş Kulübü Yöneticisi Emre Kocadağ, A Spor canlı yayınında transferle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Kocadağ'ın yaptığı açıklamalar;

"Forvet için 3 adayımız var, inşallah en kısa süre içinde oraya bir takviye yapacağız."

"Bizim kimseden ricamız olmaz"

" Transfer piyasası serbest bir piyasa ama Türk kulüplerinin içinde bulunduğu durumdan dolayı, hem Türk futbolunun geleceği hakkında şikayet edip hem de rakip takımın ilgilendiği futbolcularla ilgilenince çok samimi olmuyor açıkçası. Bizim kimseden ricamız olmaz. Biz kendi şartlarımıza uyan şekilde transferleri bitirmeyi doğru buluyoruz ve bu şekilde sonlandırıyoruz, bitirmeye çalışıyoruz. Yapamadığımız transferler de olabilir. Burada önemli olan transferlerin bizim şartlarımıza uyuyor olması."

"Hem Ghezzal hem de kulübüyle anlaştık"

"Hem Ghezzal hem de kulübüyle anlaştık. Bugün medya Ghezzal transferi bitti diye haber geçti ama imza atılmadan bu iş bitmez. %100 bitti diyemeyiz. Son noktaları koyuyoruz. Bu işler bazen uzun sürüyor. Önemli olan bu işleri hem maddi hem de idari anlamda bizi zorlamayacak şekilde bitirebilmek."

"Teixeira hafta başında İstanbul'da olacak"

"Teixeira inşallah hafta başında İstanbul'da olacak. Teknik ekibimizi de bizi de heyecanlandıran bir transfer oldu."

Caulker açıklaması

"Steven Caulker sene sonu itibarıyla serbest bir oyuncuydu. Bir temasımız olmuştu ama o dönem için olmadı. O defter bizim için kapandı. Zaten şu an kontratlı Fenerbahçe 'nin bir oyuncusu. Konuşmak bize yakışmaz"

"İlk isimler olmazsa alternatiflere yöneleceğiz"

"Önceliğimiz, stoper ve forvet. Üzerinde çalıştığımız ciddi isimler var. Bir hafta, on güne bitirmek istiyoruz. Takip ettiğimiz isimler, bu yüzden gecikmiş olabilir. Listedeki ilk isimler olmazsa, alternatiflere yöneleceğiz."