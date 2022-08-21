Son dakika Beşiktaş haberi! Dele Alli tribünde yok!

Transferde gaza basan ve dünya yıldızlarına göz koyan Beşiktaş ’ta sıcak gelişme... Everton’da forma giyen Dele Alli’nin transferini bitiren Siyah-Beyazlılar, bugünkü maçta futbolcunun tribünde olmasını planlıyordu. Fakat bir son dakika olayı yaşandı. Dele Alli için Everton Kulübü ile arada bir pürüz meydana geldi. Vergi dairesinden evrakları çıkmayan ünlü futbolcunun, bu durumu göz önüne alınarak, bugünkü maçı tribünde izlemesinin zora girdiği öğrenildi.

Son pürüzler...

Siyah-Beyazlılar’ın gündemindeki diğer isimlerde de sona gelindi... Samy Mmaee ve İsak Hien’de son temaslar yapılıyor. 25 yaşındaki Samy Mmaee’nin Beşiktaş’a gelmek için kulübü Ferencvaros ile görüştüğü belirtildi. Siyah-Beyazlılar’ın, Faslı stoper için temaslarını hızlandırdığı öğrenildi. Kadroya bir stoper transferi daha yapmak isteyen Beşiktaş, Djurgarden’da oynayan Isak Hien’i listesine eklemişti. Futbolcuyla yapılan görüşmeler sonunda anlaşma sağlayan Kara Kartal, son pürüzleri de giderdiği takdirde, oyuncunun Siyah-Beyaz formayı giymesi an meselesi.