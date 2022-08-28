Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında Beşiktaş , yarın Sivasspor ’u konuk edecek. Siyah-Beyazlılar, bu maçın hazırlıklarını dün sabah saatlerinde Ümraniye’de bulunan BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Valerien Ismael’in yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan antrenman, hücum çalışması sonrası oynanan çift kale taktik maçıyla sona erdi. Basına kapalı gerçekleştirilen idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Kara Kartal’ın yeni transferi Dele Alli, Beşiktaş’taki ikinci idmanına çıktı ve göreve hazır bir görüntü sergiledi.

Ghezzal forma giyemeyecek

Siyah-Beyazlılar’da teknik direktör Valerien Ismael, kadro konusunda kararını verdi. Sakatlığı sebebiyle Fatih Karagümrük’e karşı oynayamayan Rachid Ghezzal’ın üst solunum yolları enfeksiyonu sebebiyle Sivasspor maçında da oynaması beklenmiyor. Fransız teknik adam, Sivasspor maçında Everton’dan herhangi bir eksiği bulunmadan gelen Delle Alli’yi ilk 11’de oynatmayı düşünüyor.

Maç gününü işaret etti

Beşiktaş’ın kiralık olarak Everton’dan kadrosuna kattığı İngiliz Milli oyuncu Dele Alli, kişisel Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflar ve video ile Siyah-Beyazlı taraftarlara pazartesi akşamını işaret etti. Yıldız oyuncu 7,8 milyon takipçili Instagram hesabından, İstanbul’a geldiği ilk günden antrenmana çıktığı ana kadarki anlarını koyarak yaptığı paylaşımda, “Beşiktaş’a geldiğimden beri geçen 2 günlük harika deneyim... Pazartesi akşamı tüm taraftarlarla buluşmak için sabırsızlanıyorum” ifadelerini kullandı.

Yönetimden gövde gösterisi

Son olarak Dele Alli’nin gelişi ile camia içindeki heyecan iyice artarken Beşiktaş Yönetimi de hummalı bir hazırlık içinde... Duhuliye.com’un haberine göre; Siriki Dembele ve sürpriz bir stoper takviyesi ile transferi kapatmayı amaçlayan Siyah-Beyazlılar, önümüzdeki günlerde gövde gösterisi yapacak. Beşiktaş Yönetimi, transfer defterinin kapanmasının ardından toplu bir imza töreni yapmayı amaçlıyor. Söz konusu törenin stadyumda yapılabileceği konuşulurken henüz net karar verilmiş değil... Ancak Beşiktaş Yönetimi gösterişli bir imza töreni ile transfer dönemindeki başarıyı camiaya ilan etmeyi amaçlıyor.



