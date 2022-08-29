Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluğa odaklanan Beşiktaş , İngiltere Premier Lig ekibi Everton’dan Dele Alli’yi transfer ederek dünya çapında ses getirdi. Sivasspor maçında görev yapması beklenen futbolcu için Beşiktaş taraftarları da özel hazırlık yapıyor. İstanbul’a gelişinde oyuncuyu sıcak bir şekilde karşılayan Siyah-Beyazlı taraftarlar, yıldız oyuncu için özel pankartlar hazırlıyor. Beşiktaş taraftarları, yeni transferi Vodafone Park’ta oynanacak maçta tribüne davet edecek. Kulüp kanalına yaptığı ilk açıklamada, “Taraftarlarımızla buluşacağımız gün için sabırsızlanıyorum” diyen Dele Alli de tribünleri selamlayacak. Everton’dan hazır olarak geldiği için idman eksiği bulunmayan başarılı oyuncu,Kara Kartal’da çıktığı 3 antrenman sonrasında ilk maçında şov yapmaya çalışacak.

Opsiyon detayı belli oldu

Beşiktaş’ın satın alma opsiyonuyla kiraladığı Dele Alli’de yeni rakamlar belli oldu. Beşiktaş’ın yıldız ismi, devre arasında 6 milyon Euro’ya, sezon sonunda ise 8 milyo nEuro’ya satın alma hakkı bulunurken Tottenham ile Everton’ı nanlaşması da ortaya çıktı. İngiliz basınında yer ala nhabere göre, anlaşmadaki özel maddeye göre 8 milyon Euro’luk bonusun kullanılması halinde Tottenham’ın 2 milyon Euro alacağı ifade edildi.