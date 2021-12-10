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Son dakika | Beşiktaş haberi: Daniel Farke'den olumsuz cevap

Beşiktaş'ın Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası teknik direktörlük adına görüşme gerçekleştirdiği belirtilen Daniel Farke'nin zamanlaması nedeniyle teklife olumsuz yanıt verdiği iddia edildi.

10 Aralık 2021, Cuma 15:44 Son Güncelleme:
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Son dakika | Beşiktaş haberi: Daniel Farke'den olumsuz cevap

Beşiktaş 'ta Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası ilk aday olarak Daniel Farke'nin ismi öne çıkmıştı. Alman basınından SPORT1, iki takım arasındaki görüşmelerin 48 saat içinde sonuçlanacağını belirtmişti ki Farke'den olumsuz yanıt geldi. 

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SPORT1'in yeni haberine göre son olarak İngiliz ekibi Norwich'i çalıştıran Daniel Farke, Beşiktaş'ın teklifine zamanlaması nedeniyle olumsuz yanıt verdi. Farke'nin kesin olarak İstanbul'a gitmeyeceğini belirtilirken Alman hocanın kış aylarında bir takımın başına geçmeye sıcak bakmadığı ifade edildi. 

Beşiktaş'ın Farke dışında Alman hocalar Hannes Wolf ve Thorsten Fink'i listesine aldığı belirtilirken Rusya'dan da Cherchesov iddiası gündeme gelmişti. 

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