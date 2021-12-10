Beşiktaş 'ta Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası ilk aday olarak Daniel Farke'nin ismi öne çıkmıştı. Alman basınından SPORT1, iki takım arasındaki görüşmelerin 48 saat içinde sonuçlanacağını belirtmişti ki Farke'den olumsuz yanıt geldi.





SPORT1'in yeni haberine göre son olarak İngiliz ekibi Norwich'i çalıştıran Daniel Farke, Beşiktaş'ın teklifine zamanlaması nedeniyle olumsuz yanıt verdi. Farke'nin kesin olarak İstanbul'a gitmeyeceğini belirtilirken Alman hocanın kış aylarında bir takımın başına geçmeye sıcak bakmadığı ifade edildi.

Beşiktaş'ın Farke dışında Alman hocalar Hannes Wolf ve Thorsten Fink'i listesine aldığı belirtilirken Rusya'dan da Cherchesov iddiası gündeme gelmişti.