Son dakika Beşiktaş haberi! Chol Nguen için sıkı pazarlık!

Kara Kartal’da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yeni sezonda tepeden tırnağa farklı bir takım olması beklenen Beşiktaş ’ta, gönderilecek yaklaşık 15 futbolcunun yerine ortalama 8-9 hamle yapılması bekleniyor. Bu konuda en büyük mesaiyi hücum hattında yapan Siyah-Beyazlı idareciler, sol kanat için hedeflerindeki Tokmac Chol Nguen için temasları hızlandırdı. Macaristan temsilcisi Ferencvarosi’yle ay sonunda yollarını ayıracak olan Kenya asıllı Norveçli sol kanat oyuncusuna 750 bin Euro’luk teklifte bulunan yönetim, ilk teklifte oyuncudan olumsuz yanıt aldı. 28 yaşındaki futbolcunun, Kara Kartal’dan 1.2 milyon Euro maaş artı 3 yıllık kontrat talebinde bulunduğu ifade edildi.

1.3 milyon Pound kazanıyor

Oyuncunun boservissiz transfer olma durumunun bulunması sebebiyle kesenin ağzını açmaya olumlu bakan Beşiktaş’ın, 750 bin Euro’luk teklifte iyileştirme yapıp Norveçli hücumcunun kapısını yeni haftada çalacağı ifade edildi. Deneyimli oyuncu, bu sezon kulübünde 43 maça çıkıp 12 gol ve 10 asistle oynamayı başardı. Macaristan ekibinden önce Stromsgodset, Baerum ve Mjondalen gibi Norveç kulüplerinde oynayan tecrübeli futbolcu, Ferencvarosi’d en yıllık 1.3 milyon Pound kazanıyor.

Tokmac Chol Nguen, Macaristan kulübü Ferencvarosi’de bu dönem 43 maça 22 gole katkı yaptı.