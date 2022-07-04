Kara Kartal’la 1 artı 1 yıllığına anlaşma sağlayan Cenk Tosun, önceki gün imzayı atmıştı. Transferin resmiyet kazanması sonrasında yaptığı açıklamada, “Sana geldiğim ilk günü hatırlıyorum. Tüm hayatını birkaç hayal üzerine adayan, yapılmaz denilenleri her defasında yapmak için uğraşan, tek gayesi başarılı olmak isteyen o adam yine sana geldi. Beni ben yapan camiaya yani yuvama geldim. Yaşadığım 3 şampiyonluk, binlerce anı, yüzlerce gol ve milyonlarca güzel fotoğraf karesi. Attığım gollerden sonra evimizde Tosun Paşa müziğinin çalmasıyla herkesin bir ağızdan ismimi haykırması... Şimdi yeniden ilk günkü heyecanımla, daha büyük bir hırsla geliyorum. Unutmamalı, bir gün herkes evine döner” diyen Tosun, Kara Kartal’daki ilk idmanına dün çıktı. Tecrübeli futbolcu, transfer gündeminde yer alan bir diğer golcü Wout Weghorst’la ilgili olarak Beşiktaşlı yöneticilere övgü dolu sözler sarf etti.

‘Örnek bir profesyonel’

Cenk Tosun, “İngiltere Ligi farklı. Almanya’da zirve yapan bir oyuncu. Tıpkı Sörloth gibi Ada’da belki uyum sorunu yaşadı. Mario Gomez gibi kral olup yeniden doğabilecek kapasitede. Kendisi ile rekabet etmekten mutluluk duyacağım biri. Daha da önemlisi, müthiş bir karakter. Her şeyi ile örnek bir profesyonel. Bambaşka bir kişiliğe sahip” ifadelerini kullandı.

Orhan Yıldırım