Siyah-Beyazlı formayla 1,5 sezonda 3 kupa kaldıran Rıdvan Yılmaz, istikrarlı futbolunu A Milli Takım ’a da taşımıştı. 21 yaşındaki futbolcu, başarılı görüntüsü sonrası geçen sezon olduğu gibi bu dönem de transfer gündeminin ön plandaki isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Konuyla ilgili olarak ay başında yaptığı açıklamada, “Rıdvan için resmi teklif geldi ama satmayı düşünmüyoruz. Bu yüzden bir bonservis belirlemedik. Ama 10 milyon Euro’yu bulması lazım teklifin. Bu sezon 10 milyon Euro’yu getiren olursa Rıdvan’ı Avrupa’ya gönderirim. Mühim olan Rıdvan’ı satmak kadar, yerine yeni birini koyabilmektir” diyen Başkan Ahmet Nur Çebi’nin, Torino’nun 3.5 milyon Euro’luk teklifine son yapılan temasta rest çektiği öğrenildi.

‘8 milyon Euro isteriz’

Başkan Çebi’nin, Rıdvan Yılmaz için 3,5 milyon Euro öneren İtalyan ekibinden iki katını artı sonraki satıştan yüksek bir pay talebinde bulunduğu belirtildi. Bu gelişme sonrasında Çizme ekibinin, Rıdvan Yılmaz transferini askıya aldığı kaydedildi. Ahmet Nur Çebi’nin, kaleci Ersin Destanoğlu için kulübe menacerler aracılığıyla 4 milyon Euro öneren Fransız ekibi Lyon’a da aynı tarifeyi uyguladığı kaydedildi. Çebi’nin, Lig 1 temsilcisinden gelen öneriye, “8 milyon Euro isteriz” dediği ve Lyon’un henüz bu talebe olumlu ya da olumsuz dönüş yapmadığı belirtildi.

Ya satış ya da yeni kontrat

Beşiktaş ’taki sözleşmeleri yeni sezonun sonunda bitecek olan Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz, Avrupa’ya adım atmak istiyor. Bu konuda yoğun çalışma sürdüren oyuncuların menacerlerinin, teklifleri Beşiktaş Kulübü’nün istediği seviyeye çekmek için yoğun mesai yaptığı belirtildi. Yeni sezon için çalışmalara 27 Haziran’da başlayacak olan Beşiktaş’ın, bu tarihe kadar Ersin ve Rıdvan’ı istediği miktara satamaması halinde oyuncularla sözleşme yenileyip yeni döneme bu 2 isimle girmesi bekleniyor.