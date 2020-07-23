Beşiktaş son dakika transfer haberi. Ligue 1 ekibi Lille’e gitmesine neredeyse kesin gözüyle bakılan Burak Yılmaz'ın önündeki en büyük engelin bonservis konusunun olması gelen haberler arasındaydı. Siyah Beyazlı ekipten 1 milyon euro alacağı bulunan tecrübeli golcü, yönetimle anlaştı. TRT Spor'da yer alan habere göre; alacağı karşısında bonservisini eline alan Burak, Lille'e transfer oldu.

2 yıllık imza

Bedelsiz olarak Beşiktaş'tan ayrılacak olan yıldız oyuncu, kısa süre içerisinde Fransız ekibi ile 2 yıllık resmi sözleşmeye imza atacak.

Burak Yılmaz'ın gidişiyle birlikte Siyah Beyazlılar önemli bir maliyetten kurtulmuş oldu. Oyuncu yeni devreye girecek sözleşmesiyle iki yıl için Beşiktaş'tan 2.2 milyon TL garanti para alacak, bonuslarla birlikte bu rakam 30 milyon TL'yi aşacaktı.

Yabancılık çekmeyecek

Burak Yılmaz, Lille'de neredeyse hiç yabancılık çekmeyecek. Yeni takımında Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik ile birlikte forma giyecek olan yıldız futbolcu, böylece uyum sorununu da en kısa sürede ve en hafif şekilde atlatma fırsatını yakalayacak.



