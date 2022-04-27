Beşiktaş 'ın sezon başında Premier Lig ekibi Chelsea’den kiraladığı ancak performansıyla bekleneni veremeyen yıldızı Michy Batshuayi son Kasımpaşa maçında da hayal kırıklığı yaratırken, teknik direktör Valerien İsmael’in açıklamaları, Belçikalı futbolcuyla devam edilmeyeceği şeklinde yorumlandı. Fransız teknik adam 3-0 kaybettikleri maçın ardından yaptığı açıklamada çok fırsat bulduklarını ancak bitiricilik sıkıntısı yaşadıklarını belirtti.

İsmael gelecek sezon ile ilgili sorulan bir soru üzerine, “Gol atan futbolcuya ihtiyacımız olacak. Bu kulüp için oynamaktan gurur duyacak, tempolu ve kaliteli oyunculara ihtiyacımız olacak. Bunu yaparken dengeleri kurmak zorundayız. İstediğimiz oyuncuyu, bize derinlik kazandıracak oyuncuyu bulmak zorundayız” demişti.

29 LiG MAÇINDA 14 GOL

İsmael’in bu açıklamaları Batshuayi’den memnun olmadığı, Belçikalı yıldızın bonservisini almak veya kiralamak için girişimde bulunulmayacağı şeklinde yorumlandı. ‘Batsman’ bu sezon ligde 29 maçta 14 gole imza atsa da istikrarsız performansı ve bazı maçlarda kaçırdığı goller nedeniyle eleştirilmişti. 2016 yılında 39 milyon Euro’luk bonservis bedeli ile Chelsea’ye transfer olan Batshuayi, İngiliz ekibinde de beklentileri karşılayamamıştı. (Hürriyet)