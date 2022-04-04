Belçika formasıyla yaklaşık 1 yıl sonra attığı golle milli arayı moralli tamamlayan Michy Batshuayi, dün akşam Beşiktaş ’ın bir numaralı skor ümidi olarak Trabzonspor karşısına çıktı. Mücadelenin ilk yarısında yakaladığı pozisyonlarda rakip savunma hattına takılarak yine beklentilerin altında kalan tecrübeli futbolcu, 69’da da Rachid Ghezzal’in kazandığı penaltı vuruşu sonrasında beyaz noktanın başına geçip topu direğe nişanladı.

Bu sezon daha önce kullandığı 4 penaltıyı da golle sonuçlandıran Batshuayi, bu kez skor üretemedi. Valerien Ismael, 1 dakika sonra Batshuayi’yi oyundan aldı. 70’te Alex Teixeria’nın yerine maça dahil olan Cyle Larin de 80’de kendisini arkasından çeken Siopis’in suratına eliyle yaptığı hareket sebebiyle kırmızı kart gördü. Kanadalı futbolcu, bu hareketi sebebiyle takım arkadaşlarından da tepki gördü.