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Son dakika Beşiktaş haberi! Batshuayi şaşırtıyor

Performansıyla Beşiktaş taraftarını bir türlü mutlu edemeyen Beşiktaş'ın golcüsü Michy Batshuayi idmanlardaki görüntüsüyle herkesi şaşırtıyor.

25 Şubat 2022, Cuma 07:43 Son Güncelleme:
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Son dakika Beşiktaş haberi! Batshuayi şaşırtıyor

Belçikalı futbolcu antrenmanlarda üst düzey bir performans sergiliyor. Attığı gollerin yanısıra yaptığı asistlerle de dikkat çeken Batshuayi, hırsı ve mücadelesiyle herkesin önüne geçiyor. Siyah-Beyazlılar, performansını bir türlü sahaya yansıtamayan Belçikalı oyuncudan Sivas mücadelesinde antrenmanlardaki temposunu tekrarlaması bekleniyor. Cezası nedeniyle Altay karşılaşmasında forma giyemeyen Michy Batshuayi, Sivas deplasmanında takımdaki yerini alabilecek. 


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