Son dakika Beşiktaş haberi! Batshuayi şaşırtıyor

Belçikalı futbolcu antrenmanlarda üst düzey bir performans sergiliyor. Attığı gollerin yanısıra yaptığı asistlerle de dikkat çeken Batshuayi, hırsı ve mücadelesiyle herkesin önüne geçiyor. Siyah-Beyazlılar, performansını bir türlü sahaya yansıtamayan Belçikalı oyuncudan Sivas mücadelesinde antrenmanlardaki temposunu tekrarlaması bekleniyor. Cezası nedeniyle Altay karşılaşmasında forma giyemeyen Michy Batshuayi, Sivas deplasmanında takımdaki yerini alabilecek.



