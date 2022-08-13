Son dakika Beşiktaş haberi! Ayrılık yoksa gelen de yok

Transferde adeta derin bir sessizlik içerisinde olan Beşiktaş ’ta ayrılık olmadan transfer yapmama politikası sürüyor. Milliyet'in haberine göre; Siyah-beyazlılar, Sivasspor ile yaptığı Kerem Atakan görüşmelerinde tıkanma noktasına geldi. Sivasspor’un ofansif bir orta saha almadan Kerem’i bırakmak istememesi ve ek olarak bonservis konusunda anlaşma sağlanamaması, bu transferi bitirme noktasından uzaklaştırıyor.

Welinton'un durumu bekleniyor

Ayrıca takımdan ayrılması gündemde olan stoper Welinton’un durumunun da netlik kazaması bekleniyor. Ayrıca Koray Günter’in belirlenen rakamdan fazla istemesi nedeniyle bir türlü yol alamayan Beşiktaş aynı belirsizliği Kevin N’Koudou’da da yaşıyor. N’Koudou’nun gidip gitmeme konusundaki kararsızlığının bir an önce son bulmasını bekleyen yönetim, bu nedenlerden dolayı orta saha, savunma ve kanat transferlerinde ciddi krizler yaşıyor.

Bir tek Amiri transferinde oyuncunun da isteğiyle olumlu anlamda ilerleme sağlamak üzere olan Beşiktaş Yönetimi, bir tek bu transferde takımdan kimsenin ayrılmasını beklemeden hareket edebiliyor. Mevcut kadro yapısının şampiyonluk yarışı için yetersiz olduğunu düşünen teknik direktör Valerien Ismael, transferlerin mümkün olabildiği kadar çabuk bitmesini istedi.

Orta sahaya yeni kurgu

Süper Lig’de Alanyaspor ’a konuk olacak Beşiktaş’ta teknik direktör Valerien Ismael, orta sahada yeni bir kurgu arıyor. İlk haftadaki Kayserispor maçında beklenen futbolu sergileyemeyen siyah-beyazlılarda orta sahanın istenen düzeyde olmaması öne çıkmıştı.

Josef de Souza ve Atiba’nın sakatlıkları ister istemez planları etkiliyor. Kayserispor karşısında Salih Uçan, Kartal ve Gedson üçlüsüyle çıkan Ismael, yeni kurgular deniyor. Necip Uysal’ı da orta sahada deneyen Beşiktaş’ın hocası son kararını bugünkü antrenmanın ardından verecek.