Son dakika Beşiktaş haberi! Atiba ile 1 yıl daha...

Kartal’ın emektar futbolcusu Atiba Hutchinson, hem Beşiktaş hem de Kanada formasıyla çok önemli başarılara imza attı. Ülkesi Kanada’yı 36 yıl sonra Dünya Kupası’na taşıyan tecrübeli futbolcu, gelecek sezon da futbol kariyerine devam edecek. 39 yaşındaki futbolcu, Katar’daki turnuvada Kanada forması giyecek.

1 yıl daha futbolda kalması kesinleşen Atiba’nın Beşiktaş ile olan sözleşmesi ise bu yaz sona eriyor.

Atiba, 1 sezon daha Siyah-Beyazlı formayı giyerek futbolu Beşiktaş’ta bırakmak istiyor. Yönetimin de futbolu ve kişiliği ile örnek bir profil çizen Atiba’yla 1 yıl daha yola devam etmeye olumlu baktığı bildirildi.