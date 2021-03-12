Beşiktaş’a Temmuz 2013’te Hırvat teknik direktör Slaven Bilic döneminde PSV’den bedelsiz gelen ve siyah-beyazlı formayı tam 8 yıldır aralıksız giyen Atiba Hutchinson’un geleceğiyle ilgili tüm kararlar, oyuncunun kendisine bırakıldı.

Hem yönetim kurulu hem de teknik heyetin, 38 yaşındaki Kanadalı futbolcuyla ilgili yapılan görüşmelerde, “Atiba ne istiyorsa o olsun” görüşünü savundukları aktarıldı. Yakın çevresine “Fiziksel açıdan iyi durumdayım ve 40 yaşına kadar futbol oynamayı hedefliyorum” diyen Atiba, sezon sonunda bitecek sözleşmesini 1 yıl daha uzatmak istiyor. Fizik açıdan hiçbir problem yaşamadığı için sahalardan kopmayı bu aşamada düşünmeyen başarılı futbolcu şartlar uygun olursa 2022-23 sezonunda da Beşiktaş forması giymenin hesaplarını yapıyor.

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Yalçın’ın gözdesi

Bu arada siyah-beyazlı yönetimin, Atiba Hutchinson ile sezon sonunda yapılacak yeni sözleşme görüşmelerini bu kez geciktirmeyeceği ifade edildi. Kanadalı futbolcu son iki senede maddi konulardaki görüşmelerin uzaması nedeniyle sezon başı çalışmalarına rötarlı başlamıştı. Siyah-beyazlıların, Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın gelecek sezon da mutlaka kadrosunda görmek istediği deneyimli oyuncuya lig bittikten kısa süre 1 yıllık imza attırmasına kesin gözüyle bakılıyor. (Skorer)