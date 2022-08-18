Son dakika Beşiktaş haberi! Artem Dzyuba'dan Vodafone Park paylaşımı
Zenit'ten ayrılan Rus forvet Artem Dzyuba transfer görüşmelerini sürdürmek için İstanbul'a geldi. Tecrübeli golcünün Instagram hesabından yaptığı paylaşım ise büyük yankı uyandırdı.
Adana Demirspor ile görüşme halinde olan Rus golcü Artem Dzyuba İstanbul'a geldi. Yıldız oyuncu kişisel Instagram hesabından İstanbul paylaşımı yaparken çektiği videoda Beşiktaş Vodafone Park Stadı'nın olması dikkat çekti.
Dzyuba'nın Adana Demirsporlu yöneticilerle yaptığı görüşmelerde anlaşma sağlanırsa resmi imzaların atılacağı öğrenildi.
Adana Demirspor cephesi doğruladı
Süper Lig ekibinin sportif direktörü Gökhan Göktürk, açıklamalarda bulundu. Sport24'ten Anastasia Dragomir'e konuşan Göktürk, "Evet, iddialar doğru. Artem Dzyuba için resmî bir teklifte bulunduk" ifadelerini kullandı.
*Dzyuba'nın paylaşımı
Başakşehir iddiası
Yaz transfer döneminde adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılan Rus golcü için Başakşehir iddiası gündeme geldi. Haberler sonrası Başakşehir'den de Rus basınına bir açıklama gerçekleştirildi. Artem Dzyuba için daha önce özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray iddiaları gündeme gelmişti. Transfer döneminde Konyaspor'un da oyuncuyla ilgilendiği aktarılmaktaydı. Son olarak ise Başakşehir'in temaslarda bulunduğu ifade edildi.
Başakşehir'den yalanlama
Dzyuba'nın transferine ilişkin iddialara Başakşehir cephesinden de cevap geldi. Başakşehir'in medya ve iletişim sorumlusu Gökhan Yılmaz; Sport24'e yaptığı açıklamada, "Bu doğru değil. Dzyuba'yı kadromuza katmakla ilgilenmiyoruz" ifadelerini kullandı.
Dzyuba'nın kariyeri
Tam adıyla Artem Dzyuba Sergeyevich, 22 Ağustos 1988'de Rusya'nın başkenti Moskova'da dünyaya geldi. Golcü oyuncu 33 yaşında. 2015 yılından bu yana bonservisi Zenit Saint-Petersburg takımında. Forvet ve forvet arkası pozisyonlarında oynayabiliyor.
Geçtiğimiz sezon Zenit formasıyla tüm turnuvalarda 39 maça çıkan tecrübeli santrfor, 13 gol atıp 10 asist yaptı.
13 golün 11'ini Rusya Premier Lig'de kaydeden Dzyuba, UEFA Avrupa Ligi ve Rusya Kupası'nda da birer gol attı.
Kariyeri boyunca Rusya Millî Takımı forması ile 55 maça çıkan Zenit'in eski forveti, bu formayla ise 30 gol kaydetti.