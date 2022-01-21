Sezon başı Beşiktaş 'a transferi büyük ses getiren Alex Teixeira şu ana kadar beklentilerin çok altında kaldı. Çin kariyerini sonlandırdıktan sonra bedelsiz olarak Siyah-Beyazlı takıma gelen Brezilyalı yıldız sakatlıkların da etkisiyle büyük hayal kırıklığı yarattı.

HENÜZ TEKLİF YOK

Son gelen İddialara göre, Teixeira ülkesine dönebilir. 32 yaşındaki futbolcuyu ülkesinden Palmeiras ve Flamengo'nun transfer etmek istediği belirtiliyor. Şu ana kadar hem Teixeira hem de Beşiktaş'a resmi bir teklif olmadığı ancak iki kulübün de kısa süre içinde harekete geçeceği ifade ediliyor. Yıldız futbolcudan memnun olmayan Siyah-Beyazlı yönetimin yüksek maaş yükünden kurtulmak için olası bir ayrılığa sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.

Teixeira 900 bin Euro imza parası ve 2.6 milyon Euro garanti ücret karşılığında 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Beşiktaş yönetimi bonservis beklentisi olmadan Brezilyalı yıldızın gidişine izin vermeyi düşünüyor. Bu sezon 16 resmi maçta forma giyebilen Teixeira 2 gol atabilirken, asist yapamadı.

ŞİMDİ OLMAZSA SEZON SONU

Beşiktaş yönetiminin yeni sezon planlamasında Teixeira yer almıyor. Sambacı ara transferde gitmezse, sezon sonunda kesin olarak yolcu. (Takvim)