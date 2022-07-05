Kara Kartal’a büyük umutlarla transfer edilen ancak beklentilerin altında kalması sebebiyle yeni sezon planlamasına dahil edilmeyen Alex Teixeira, Beşiktaş Kulübü’ne zorluk çıkarmadan ayrılmayı kabul etmişti. Bir yıllık daha sözleşmesinin bulunmasına rağmen 3.2 milyon Euro’luk hakkından vazgeçen Brezilyalı futbolcunun, kulüp yetkilileriyle yaptığı son görüşmenin detayları belli oldu. Tecrübeli futbolcunun, “Siz istediğiniz için geldim. Yeni yapılanmada düşünülmediğim için gidiyorum. Eşimin doğumu an meselesi. Arkamdan benim ve yeni doğacak çocuğum için olumsuz tek kelime söyletmek istemem. Ben de daha farklı olmasını isterdim. Bu kulüp ve taraftar hep kalbimde olacak. Başkaları ne yapar bilemem ama ben karakterim ve duruşum gereği hak etmediğim hiçbir kazancı kabul etmem...” diyerek alacaklarına karşılık bonservisini alıp ayrıldı.

Teşekkür mesajı yayınlanmıştı

Beşiktaş Kulübü, Alex Teixeira’yla ayrılığın gerçekleşmesi sonrasında şu mesajı yayınlamıştı: “Futbol A Takımımızın kadrosuna 2021-22 sezonu başında dahil olan Brezilyalı futbolcu Alex Teixeira ile karşılıklı anlaşarak sözleşmemizi feshetmiş bulunmaktayız. Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda anlayış gösteren Alex Teixeira’ya hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz.”

Orhan Yıldırım