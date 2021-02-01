Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Beşiktaş, Güven Yalçın'ın Lecce'ye kiralandığını açıkladı. Beşiktaş'ın yaptığı açıklamada sezon sonu için bir satın alma opsiyonu yer aldığı da ifade edildi.

2018'de Bayer Leverkusen'den Beşiktaş kadrosuna katılan Güven Yalçın, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 16 resmi maçta 3 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.

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Beşiktaş'tan 22 yaşındaki oyuncunun ayrılığına ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcularımızdan Güven Yalçın’ın 2020-21 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonuyla geçici transferi konusunda Lecce kulübüyle anlaşmaya varılmıştır.

Güven Yalçın’a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız"