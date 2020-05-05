Son dakika! Beşiktaş gruplar halinde çalışmalara başladı
Son dakika haberi... Coronavirüs salgını nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından kulüpler de takım halinde yapılan antrenmanlara bir süreliğine ertelemişti. Son olarak 19 Mart’ta birlikte antrenman yapan Beşiktaş, bugün gruplar halinde sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde çalışmalara başladı.
Nevzat Demir Tesisleri’ndeki son çalışmasını 19 Mart’ta gerçekleştirdikten sonra corona virüs salgını nedeniyle takım halinde antrenmanlara ara veren siyah-beyazlılar, bugün gruplar halinde sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde çalışmalara başladı.
Bugünkü antrenmanda; Gökhan Gönül, Caner Erkin, Necip Uysal, Güven Yalçın, Tyler Boyd ve Utku Yuvakuran ile Rıdvan Yılmaz yer aldı.
İdmana geniş sahada sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde ısınma hareketleri ile başlayan siyah-beyazlı oyuncular, ardından açma-germe çalışması yaptı. Tam sahada koşu, kondisyon ve yan top çalışmaları yapan oyuncular, şut çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.
Beşiktaş, çalışmalarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.