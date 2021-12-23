Beşiktaş , Sergen Yalçın dönemi sonrası yaralarını sarmaya çalışıyor... Önder Karaveli yönetiminde Kayserispor'u yenen, Kadıköy'de Fenerbahçe derbisinde 1 puan çıkaran Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe 'yi konuk edecek. Siyah Beyazlılar, evinde 3 puana uzanıp çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. 2 maçtır kaybeden ve düşme hattında bulunan Göztepe ise zorlu deplasmanda sürpriz peşinde olacak.

Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş - Göztepe maçını Ümit Öztürk yönetecek. Maçın VAR hakemi olarak Yaşar Kemal Uğurlu'nun görev yapacağı açıklandı.







