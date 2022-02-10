Son dakika! Beşiktaş - Göztepe maçında yumruklu kavga!

Beşiktaş 'ın Göztepe 'yi konuk ettiği Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında tansiyon yükseldi. İlk 45 dakikanın son anlarında Göztepe Kaptanı Halil Akbunar, Beşiktaş yedek kulübesiyle tartışırken hakem Yasin Kol'un devreyi bitirmesinin ardından olay çıktı.

Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Serdar Topraktepe'nin Halil'e sert bir şekilde tepki göstermesi sonrası, araya iki takım futbolcuları ve teknik heyetler girdi, koridorda yumruklu kavga çıktı. Araya giren iki takım futbolcuları, olayın büyümesini önlerken Topraktepe ile Akbunar, sarı kart gördü.





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