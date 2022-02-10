Beşiktaş ve Göztepe arasında oynanan mücadelede zaman zaman sert müdahaleler oldu, zaman zaman da sakatlıklar nedeniyle karşılaşma durakladı. İlk devrenin son bölümlerinde ise iki takım arasında büyük bir olay yaşandı, sahada büyüyen gerginlik soyunma odası koridorunda devam etti. İzmir ekibinin yıldız futbolcusu Halil Akbunar, el ve kol hareketleri ile sus işareti yaptı.

Yaşanan bu gelişmeler doğrultusunda ise Siyah-Beyazlı ekibin yardımcı antrenörü Serdar Topraktepe sinirlerine hakim olamadı. Futbolcular araya girdi İkili arasında istenmeyen görüntüler ortaya çıktı.

Akbunar ve Topraktepe, tünelde birbirini itti. Olaylar sırasında futbolcular araya girdi, tartışma güçlükle engellendi. Karşılaşmanın hakemi Yasin Kol ise gerginlik sonrasında iki ismi de sarı kartla cezalandırdı.