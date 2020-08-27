SON DAKİKA! Beşiktaş, Gökhan Töre transferini bitiriyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'da forma giyen eski futbolcusu Gökhan Töre'yi yeniden kadrosuna katmak üzere. Siyah Beyazlı ekibe transferi adeta yılan hikayesine dönen Gökhan Töre için Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek’ten bir son dakika açıklaması geldi. Ajansspor'a konuşan Gevrek, "Gökhan Töre'nin Beşiktaş'a transferi bugün ya da yarın netlik kazanacak. Beşiktaş'la görüşmelerimiz devam ediyor. Gökhan'ın transferinde takas yolu tercih edilecektir." dedi.

Beşiktaş’la önceki sezon sonunda kontratının bitmesi sonrasında yolları ayrılan Gökhan Töre, Yeni Malatyaspor’a transfer olmuştu. 28 maçta 2 gol ve 4 asistlik performans ortaya koyan 28 yaşındaki kanat oyuncusu, tekrar Kara Kartal’ın radarına girmişti.

Malatya’daki performansıyla hakkında çıkan, ‘kronik sakat’ haberlerini boşa çıkaran tecrübeli futbolcuyla bir görüşme gerçekleştiren yönetimin, Töre’den olumlu yanıt aldığı kaydedildi. Başarılı oyuncunun, bonservisini alıp tekrar Beşiktaş forması giyebilmek için yuvaya geri dönmeyi planladığı ifade edildi. Ancak yıldız ismin sözleşmesini 1 yıl daha uzatan Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek’in, Gökhan’ın bedelsiz ayrılığına sıcak bakmadığı ve Beşiktaş’tan oyuncusuna karşılık Tyler Boyd’u istediği ifade edilmişti.



