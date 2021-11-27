Spor Toto Süper Lig 'in 14. haftasında Beşiktaş , Giresunspor'u konuk ederken, ilginç bir an yaşandı. Kara Kartal'da mücadeleye Mert Günok, Umut Meraş ve Necip Uysal 11'de başladı. Böylece Siyah-Beyazlılar, Türkiye Futbol Federasyonu'nun daha önceden belirlemiş olduğu 8+3 kuralı açısından sorun yaşamadı. Fakat dakikalar 39'u gösterdiğinde Siyah-Beyazlılar'ın kaptanı Necip gördüğü kırmızı kart sonrasında oyundan atıldı.

Bu pozisyon sonrasında ise Sergen Yalçın oyuna müdahale etmedi. Futbolseverlerin bir kısmı ise 3 Türk kuralı nedeniyle Beşiktaş'ın kural ihlali yaptığını düşündü. Ancak TFF'nin talimatına göre Kara Kartal kurallara aykırı bir durumda bulunmadı.

TFF'nin kuralı yerli üzerine değil aslında yabancı üzerine... Yani TFF diyor ki; sahada en az 8 yabancı futbolcu bulunacak. Bu durumda 10 kişi kalındıktan sonra 2 Türk'ün sahada olması kurala göre sorun teşkil etmiyor.

Ancak yerli bir futbolcunun oyundan alınıp, yabancı bir futbolcu sahaya sürülürse o zaman Beşiktaş'ın sahadaki yabancı futbolcu sayısı 9'a çıkacağı için kural ihlali söz konusu olur.



