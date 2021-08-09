Son dakika! Beşiktaş, Ghezzal transferini bitiriyor

Beşiktaş formasıyla geçen sezon 8 gol ve 18 asistlik performans ortaya koyan Rachid Ghezzal, Kara Kartal’ın elde ettiği çifte şampiyonluğun önemli mimarları arasında yer almıştı. Ligin bitmesinin ardından Leicester City ile bonservis görüşmelerine başlayan Siyah-Beyazlılar’a Ada ekibinden 10 milyon Euro’luk geri dönüş yapılmıştı. Yaklaşık 2 aylık süreç boyunca oyuncu ve kulübüyle yapılan pazarlıklar sonucunda transfer , Beşiktaş Yönetimi’nin istediği seviyede tamamlandı. Kara Kartal, başarılı oyuncu için Leicester’la 3 milyon Euro artı 750 bin Euro bonus karşılığında anlaştı. Yönetim, bu miktarı 4 yılda ödeyecek.









Hedef, Rize maçı...

Başarılı futbolcu için Leicester’la son prosedürleri görüşen Siyah-Beyazlı idareciler, ardından Ghezzal’ı hiç zaman kaybetmeden İstanbul’a getirecek. Yıldız ismin cuma günüÇaykur Rizespor ’la oynanacak lig mücadelesinin kadrosuna yetiştirilmeye çalışıldığı ifade edildi. Leicester’ın yeni sezon kampının tamamında yer alan ve bundan dolayı hazır olan Ghezzal, görev verilmesi halinde ilk maçta süre bile alabilecek.

Gökmen Özcan







